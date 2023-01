Sport in tv oggi, giovedì 12 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

E’ tutto pronto per vivere una nuova giornata ricca di emozioni: ecco il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 12 gennaio 2023, con tanti eventi da non perdere in tv e in streaming. Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia con Roma e Fiorentina che affrontano rispettivamente Genoa e Sampdoria; spazio anche alla seconda semifinale di Supercoppa Spagnola tra Barcellona e Betis Siviglia. Non mancherà il tennis con i vari tornei in Australia, l’ultimo turno di qualificazioni degli Australian Open e, soprattutto, l’atteso sorteggio del tabellone del primo torneo del Grande Slam stagionale. In programma anche gli incontri di basket con l’Eurolega e l’immancabile spettacolo dell’NBA nella notte. Ecco il palinsesto di giovedì 12 gennaio.