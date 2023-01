Roma-Genoa, Dybala: “Coppa Italia un obbiettivo, possiamo vincerla”

“Si può migliorare, la Coppa Italia è un obiettivo. Possiamo vincerla, ma ci dobbiamo credere. Abbiamo giocatori importanti, se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Lottiamo su tre fronti”. Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala dopo il gol decisivo per l’1-0 della Roma contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia.

Nel pre partita il classe 1999 è stato premiato da Bruno Conti per il trionfo mondiale: “L’amore per la gente è arrivato prima della vittoria in Qatar e questo per me vale tantissimo. Questo riconoscimento non lo dimenticherò”. Sul ritorno di Wijnaldum: “Ha esperienza, può aiutarci e sarà un acquisto molto importante per noi”. Poi un commento sul big match tra Napoli e Juventus: “Sarà una partita bellissima, non è facile giocare al Maradona. Che vinca il migliore”, conclude Dybala a Canale 5.