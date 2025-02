Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2025. Fine settimana ricco di gare, a partire dallo sci alpino con i Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, che vedono in scena la gara regina, la discesa libera maschile. Spazio poi ovviamente al calcio con la Serie A e i principali campionati esteri, così come alla pallavolo e al basket con i rispettivi campionati nazionali. Infine riflettori puntati anche sul tennis, con le finali dei tornei Atp di Dallas e Rotterdam, e Wta di Cluj-Napoca, e sulla scherma con le gare a squadre del Grand Prix di fioretto a Torino. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.