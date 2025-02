Kolo Muani protagonista assoluto nelle ultime uscite della Juventus: Vlahovic ‘cancellato’ e ora c’è un risvolto da non escludere assolutamente

Non gli era mai capitato di segnare consecutivamente nelle prime tre uscite di fila con uno dei club in cui ha giocato. Il tris, quello sì: e peraltro sempre condito da una doppietta. Stavolta Kolo Mouani ha fatto di più: due doppiette, la seconda ieri, ha impattato sulla Juventus come forse nemmeno lui pensava.

E nemmeno Vlahovic, sempre più ai margini della squadra bianconera, tanto più ora che il francese ha dato prova di una partenza a razzo. Segna e ciondola con la testa e sorride il ragazzo di Bondy, dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Ile-de-France. Parigi è lontana, sfumata, quasi un incubo che il sogno Juve sta spazzando definitivamente via.

Per Luis Enrique era un attaccante finito ai margini, relegato in 453 minuti tra Ligue 1 e Champions: in Europa 2 gol e 1 assist. Per Thiago Motta rappresentava la soluzione quando si è prospettata la possibilità di prenderlo a gennaio. E così è stato. Nessuno magari pensava così efficace da subito. Eppure eccolo lì, spietato come non lo si vedeva da un po’. Gol al Napoli, doppietta con l’Empoli e a segno anche venerdì sera per due volte.

Kolo Muani cancella Vlahovic: ora cambia il mercato della Juventus

Una partenza mai vista tra Nantes, Boulogne, Eintracht e Psg. Kolo ha realizzato altre due volte il filotto da tre (e in entrambe le occasioni con 4 reti): al Nantes nel 2020-21 contro Bordeaux, Digione (2) e Montpellier, e con l’Eintracht nel 2022-23 contro Friburgo, Bayern ed Hertha (2). Ma sempre nel cuore del campionato francese e tedesco, mai “pronti via” e mai con 5 gol all’attivo consecutivi.

Ha risolto una partita spinosissima per la Juve. Ha fatto gol di destro e di sinistro, con il Como anche su rigore: i mezzi tecnici sicuramente non gli mancano e lo sta facendo vedere. A scapito di Vlahovic che si sta avviando verso un’eclissi figlia della sua condizione contrattuale (scadenza a giugno 2026), dello strappo piuttosto insanabile con il club che vorrebbe una spalmatura dell’ingaggio, soluzione nemmeno preso in considerazione dal giocatore e dal suo entourage.

La soluzione sarà probabilmente l’addio al termine di questa stagione. Quanto a Kolo Muani giugno sarà il momento per mettersi seduti con il Psg e capire se ci saranno margini e volontà reciproca di trasformare il prestito in una possibile acquisizione a titolo definitivo. In tre partite ha già meritato la riconferma.