Sport in tv oggi domenica 5 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 5 novembre. Grande attesa per il tennis che occupa un posto di primo piano nel menu sportivo con gli atti conclusivi delle Wta Finals e di Parigi-Bercy. Grande spazio anche per il running con la Maratona di New York. Senza dimenticare la F1 in Brasile. Poi basket, volley e naturalmente tanto, tanto calcio. Sia in Italia che all’estero. Ecco la programmazione sportiva di questa domenica.