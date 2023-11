Fiorentina-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Fiorentina-Juventus, match in programma alle 20:45 di domenica 5 novembre, nella cornice dello stadio Franchi. Dopo una serie di imbattibilità durata cinque partite (4V, 1N), la Fiorentina ha perso le due gare più recenti di Serie A, senza segnare alcun gol; i viola non subiscono tre sconfitte di fila senza realizzare reti da maggio 2019. Vincenzo Italiano vuole invertire subito la rotta prima della sosta e un appuntamento speciale è quello contro i bianconeri. La Juventus in compenso vive un buon momento, visto che ha tenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.