Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2025. Si chiude la prima settimana dell’anno e si chiudono anche i tornei di tennis: è dunque tempo di finali a Brisbane, Auckland, Hong Kong e Sydney (United Cup). Protagonisti poi gli sport invernali con lo slalom femminile di Kranjska Gora, il Tour de Ski in Val di Fiemme e la gara di salto con gli sci dal trampolino di Villach. Prosegue poi il turno di Serie A con il big match Roma-Lazio, così come il volley con Superlega e A1 Femminile. Infine, spazio al golf con il Tournament of Champions e al basket con la Serie A e lo spettacolo della NBA. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.