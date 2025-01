Nove incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 sono andati in scena nella notte italiana. C’era grande curiosità per il secondo capitolo della sfida tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs dopo che 24 ore prima Wembanyama e compagni avevano avuto la meglio. Sotto le luci dei riflettori anche il match dei Clippers con il rientro d Kawhi Leonard. Ecco cos’è successo.

Detroit in gran forma

Sesta vittoria nelle ultime sette gare per i Pistons, che riescono a sopperire alla pesante assenza di Jaden Ivey. Nel successo per 119-105 ai danni dei Minnesota Timberwolves, il protagonista è stato Cade Cunningham, autore di 40 punti. Non sono bastati agli ospiti i 53 punti (career high) di Edwards. Ancora assente Simone Fontecchio, fuori per ragioni personali (lutto).

Ok Philadelphia, sorpresa Jazz

I 76ers sconfiggono i Brooklyn Nets con un comodo 123-94 e si avvicinano alla zona play-in. L’MVP è il solito Joel Embiid, autore di una doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi. A Miami, invece, è arrivata l’ottava vittoria stagionale degli Utah Jazz, capaci di rifilare un severo 136-100 agli Heat. Sugli scudi Brice Sensabaugh con 34 punti.

Perdono ancora Knicks e Bucks

Dopo nove vittorie di fila, sono arrivate due battute consecutive per New York. Dopo il ko contro OKC, i ragazzi di Thibodeau hanno ceduto il passo anche ai Chicago Bulls per 139-126. A nulla sono serviti i 44 punti (con 16 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. Milwaukee ha invece subito la seconda sconfitta casalinga dopo quella contro i Nets, arrendendosi di misura (105-102) ai Portland Trail Blazers. Vana la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (31 punti e 11 rimbalzi).

Rivincita Jokic su Wembanyama

Si è conclusa ai tempi supplementari la seconda sfida in due giorni tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Stavolta si è giocato in Texas e ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Malone. A prendersi la scena, neanche a dirlo, è stato Nicola Jokic con 46 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Wembanyama ha invece chiuso con 20 punti, 23 rimbalzi e 4 stoppate.

Kumminga e Haliburton leader

Successo casalingo per gli Indiana Pacers, capaci di regolare i Phoenix Suns con il punteggio di 129-108. Merito in parte di Tyrese Haliburton, miglior realizzatore del match con 27 punti. C’è invece lo zampino di Jonathan Kumminga nella vittoria dei Golden State Warriors, che davanti ai propri tifosi hanno superato i Memphis Grizzlies per 121-113. 24 i punti messi a referto dal numero 22.

Leonard rientra, i Clippers vincono

Infine, i Los Angeles Clippers hanno piegato con lo score di 131-105 gli Atlanta Hawks nel segno di Powell (20 punti) e Zubac (18 punti e 18 rimbalzi). La notizia della serata è però il rientro di Kawhi Leonard, tornato a calcare il parquet dopo un lunghissimo stop per un problema alle ginocchia. 19 minuti in campo per lui al debutto stagionale e 12 i punti realizzati.

I risultati della notte

Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers 94-123

Detroit Pistons vs Minnesota Timberwolves 119-105

Indiana Pacers vs Phoenix Suns 129-108

Chicago Bulls vs New York Knicks 139-126

Miami Heat vs Utah Jazz 100-136

Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers 102-105

San Antonio Spurs vs Denver Nuggets 111-122 OT

Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies 121-113

Los Angeles Clippers vs Atlanta Hawks 131-105

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 30-4

Boston Celtics 26-9

New York Knicks 24-12

Orlando Magic 21-15

Milwaukee Bucks 17-16

Miami Heat 17-16

Atlanta Hawks 18-18

Indiana Pacers 18-18

Detroit Pistons 17-18

Chicago Bulls 16-19

Philadelphia 76ers 14-19

Brooklyn Nets 13-22

Toronto Raptors 8-27

Charlotte Hornets 7-26

Washington Wizards 6-26

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 29-5

Houston Rockets 22-12

Memphis Grizzlies 23-13

Los Angeles Lakers 20-14

Denver Nuggets 20-14

Dallas Mavericks 20-15

Los Angeles Clippers 20-15

Golden State Warriors 18-16

San Antonio Spurs 18-17

Minnesota Timberwolves 17-17

Sacramento Kings 16-19

Phoenix Suns 15-18

Portland Trail Blazers 12-22

Utah Jazz 8-25

New Orleans Pelicans 6-29