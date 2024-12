Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2024. Serie A e Premier League protagoniste dell’ultima domenica dell’anno, ma la giornata comincia in mattinata presto con la sfida di tennis tra Italia e Svizzera, impegnate in United Cup. Spazio poi agli sport invernali (sci alpino tra Semmering e Bormio, sci di fondo a Toblach), ma anche alla Coppa Italia di volley e alla Serie A di basket, senza dimenticare ovviamente lo spettacolo della NBA. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.