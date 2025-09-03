Un mercoledì all’insegna dei colori azzurri nello sport: in nottata il derby tra Sinner e Musetti ma anche l’Italvolley femminile con i quarti del Mondiale

L’attesa è quasi tutta per il derby tra Sinner e Musetti, protagonisti nei quarti di finale agli US Open. Anche stavolta – come per gli ottavi – toccherà fare le ore piccole agli italiani per guardare Jannik. In campo quando in Italia sarà ben oltre l’1 di notte. Sarà un derby avvincente, in secondo in questo US Open dopo quello tra Cobolli e lo stesso Musetti.

Non solo Sinner-Musetti, però. In campo anche la coppia Errani/Paolini che nella semifinale del doppio, sfiderà il duo formato da Dabrowski/Routliffe. La giornata, però, vivrà di un’altra giornata intensa per i colori azzurri. In campo l’Italvolley femminile nei Mondiali in corso di svolgimento a Bangkok: le Azzurre sfideranno la Polonia nei quarti di finale.

Per gli appassionati di ciclismo impossibile dimenticare l’11 tappa della Vuelta di Spagna che sarà incentrata a Bilbao. Da seguire anche la sfida tra Italia e Francia per gli Europei di hockey pista. Vediamo, però, il programma completo.

Sport in tv mercoledì 3 settembre: il programma completo

11.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.15 CICLISMO – Tour of Britain, seconda tappa: Stowmarket-Stowmarket (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 11.55)

11.40 CICLISMO – Giro di Bulgaria, quarta tappa: Troyan-Sliven (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Paesi Bassi-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.30 BASKET (Europei) – Montenegro-Gran Bretagna (diretta streaming su DAZN)

13.05 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, seconda tappa: Gennep-Gennep (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

13.45 BASKET (Europei) – Estonia-Portogallo (diretta streaming su DAZN)

13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, undicesima tappa: Bilbao-Bilbao (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Italia-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)

15.30 BASKET (Europei) – Lituania-Svezia (diretta streaming su DAZN)

15.30 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

17.00 BASKET (Europei) – Cechia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 TENNIS – US Open, quarti di finale singolare (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe (semifinale doppio, quarto match dalle ore 17.00), Sinner–Musetti (secondo match dalle ore 01.00 di giovedì 4 settembre)

19.30 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-New York Mets (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Europei) – Finlandia-Germania (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY PISTA (Europei) – Italia-Francia (diretta streaming su World Skate Europe Tv)

20.15 BASKET (Europei) – Turchia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASEBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Parma-San Marino (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)