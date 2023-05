Sport in tv mercoledì 3 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

di Mattia Zucchiatti 40

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 3 maggio 2023. Un palinsesto ricco, che si snoda tra il tennis sulla terra rossa di Madrid e i campi di Serie A, dove la Lazio proverà a rimandare di almeno un giorno lo Scudetto del Napoli (impegnato giovedì sera a Udine). Al via le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia, con Sportface.it che vi offrirà approfondimenti e aggiornamenti. Poi occhi su volley e basket. Ma anche tiro a volo e pugilato. Ecco il palinsesto sportivo di oggi.