Juventus-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Lecce, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento all’Allianz Stadium per la sfida che mette di fronte la squadra bianconera, chiamata a cercare il ritorno alla vittoria, e i giallorossi che hanno bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde. Si parte alle ore 18 di mercoledì 3 maggio, chi vincerà?

Juventus-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo.