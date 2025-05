Il palinsesto giornaliero completo di mercoledì 28 maggio

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Giornata ricca di sport da seguire in tv con in programma il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia, i tuffi, la ginnastica artistica ed il nuoto di fondo con i rispettivi Europei. In scena anche la finale di Conference League.

Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO

11.00 – discovery+/ NOW/DAZN: Tennis, Roland Garros: 1° turno (1° match alle 11.00 Musetti-Galan, 1° match alle 12.00 Paolini-Tomljanovic, 3° match dalle 11.00 Gigante-Tsitsipas, 3° match dalle 11.00 (dopo un congruo riposo) Paolini / Errani-Azarenka / Routliffe)

12.50- – Rai Sport HD/ discovery+/NOW/DAZN: Ciclismo, Giro d’Italia: 17ma tappa, San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio (155 km)

14.30– Rai Sport HD: Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri sincro femminile

16.15 – Rai Play Sport 1 : Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri individuale maschile

17.00 – Rai Sport HD: Ginnastica artistica, Europei: finale a squadre miste

20.00- – Rai Sport HD/ Sky Sport Calcio/ Sky Sport 252/ Rai Play: Calcio, play-off Serie C: ritorno semifinali, Ternana-Vicenza

20.00– Sky Sport 253: Calcio, play-off Serie C: ritorno semifinali, Pescara-Audace Cerignola

21.00 – TV8 HD/Sky Sport Uno: Calcio, Conference League: finale, Betis-Chelsea