Simone Inzaghi può lasciare l’Inter, ma restare in Serie A: spunta fuori la possibile destinazione per l’allenatore nerazzurro

Una frase, una semplice frase, ma che lascia presagire qualcosa che da giorni è sulla bocca di tutti. Inzaghi lontano dall’Inter non è soltanto un’ipotesi, è un’idea concreta che potrebbe diventare realtà dopo il 31 maggio.

Prima di quella data, infatti, c’è un solo pensiero fisso, soltanto un’ossessione che accompagnerà i nerazzurri: la Champions League. Vincere e rendere l’annata magica, perdere e chiudere l’anno (Mondiale a parte) a zero tituli per dirla alla Mourinho. L’una o l’altra conclusione fa tutta la differenza del mondo anche per il futuro, quello a cui Inzaghi oggi non vuole pensare.

Lo ha detto l’altro ieri in conferenza stampa, lasciandosi però scappare una frase che non poteva passare sotto silenzio: “Ho ricevuto offerte dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia“. Non soltanto la Saudi Pro League, dunque, e se l’interesse della Premier non è una novità, lo è che qualche squadra della Serie A abbia pensato ad Inzaghi per la prossima stagione. Magari non una vera e propria offerta, ma un sondaggio, un approccio per capire la disponibilità dell’allenatore a tradire l’inter con un’altra compagine italiana. Ma chi ci ha provato?

Inzaghi tradisce l’Inter: i nomi delle squadre

Inzaghi non lo dice e non potrebbe essere altrimenti, rimandando qualsiasi discorso sul suo futuro a dopo la finale di Champions. Inzaghi non lo dice, ma qualcosa di certo si può capire, andando avanti con un ragionamento semplice.

Il tecnico piacentino non può che essere un profilo adatto esclusivamente ad una big e in Serie A di grandi pronte a cambiare allenatore ce ne sono diverse: Juventus, Roma, Milan, forse Atalanta, chissà il Napoli. Tra queste cinque è inclusa la società italiana a cui ha fatto riferimento Inzaghi, anche se per quasi tutte la soluzione non sarebbe quella ideale.

Non lo è, ad esempio, la Juventus: Inzaghi è stato simbolo dell’interismo per quattro anni e vederlo sulla panchina bianconera, soprattutto al posto di Conte (altro candidato alla Juve), potrebbe essere una scelta che non piace alla piazza. Un po’ lo stesso ragionamento che vale anche per il Milan, alla ricerca di pilastri da cui ricostruire il futuro.

Mettere come base un ex Inter non sarebbe il massimo, mentre Napoli e Atalanta potrebbero essere le piazze giuste. Ma difficilmente Inzaghi resterà in Serie A in caso di addio immediato all’Inter: le sirene dell’Arabia sono forti e soprattutto accompagnate da un’offerta economica non pareggiabile.