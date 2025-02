Obiettivo di mercato della Juve, Victor Osimhen continua a far faville in terra turca e a far parlare di sé. I bianconeri sognano il colpo da 90, ma la concorrenza si fa sempre più spietata.

Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, ha dimostrato di valere ancora molto nella Super Lig turca. In 18 presenze di campionato, l’attaccante nigeriano ha realizzato 14 gol, contribuendo ovviamente al primato del Galatasaray in classifica (scandali arbitrali a parte). Per chi nutrisse dubbi sul livello della competizione nazionale turca, Osimhen è stato protagonista anche in Europa, dove ha aggiunto 6 reti al suo bottino stagionale, portando il complessivo a 20 gol in 25 partite. Questo ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui la Juventus, che lo considera un obiettivo prioritario per rinforzare il proprio reparto offensivo nella prossima finestra di mercato estiva.

Tuttavia, l’acquisizione di Osimhen presenta delle criticità già note. Il Napoli infatti, ha inserito nel contratto del giocatore una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida esclusivamente per i club esteri. Questo implica che le società italiane, come la Juventus, non possono avvalersi di tale clausola e devono negoziare direttamente con il Napoli per concordare un eventuale trasferimento. Aurelio De Laurentiis non è facile da accontentare, si sa, tanto che ha già rifiutato un’offerta di 65 milioni di euro da parte del Galatasaray per l’acquisto definitivo dell’attaccante, indicando chiaramente che non è disposto a fare sconti di nessun tipo.

Osimhen al Manchester United: è quasi fatta

La notizia che giunge dal Regno Unito non farà felice Giuntoli, che oltre a dover trattare con De Laurentiis avrebbe dovuto convincere anche il calciatore a raggiungere Torino. Ora però, la strada è tutto in salita, anzi è quasi giunta a un vicolo cieco, perché stando a quanto riportato dal giornalista di Business Today, Anthony Nlebem, i Red Devils stanno per recapitare l’offerta sotto il Vesuvio.

Il Napoli aveva messo nel mirino Garnacho, ma stando alle notizie raccolte dall’Inghilterra il Manchester United prevede semplicemente di sborsare 62 milioni di sterline per sbloccare la clausola contrattuale di Osimhen. Secondo Nlebem l’affare è chiuso al 95% e sarà difficile per la Juventus sperare in quel 5% di fallimento, anche perché Joshua Zirkzee e Hojlund non sono andati oltre i 12 gol complessivi in stagione. I Red Devils hanno bisogno di un bomber di razza e attualmente il nome di Victor Osimhen è l’unico in grado di garantire certi risultati ad Amorim. Giuntoli vede sfumare la possibilità di ingaggiare per la seconda volta nella sua carriera il suo pupillo.