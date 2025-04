Il tecnico sta valutando la possibilità di tornare subito: la proposta è arrivata e c’è la riflessione ancora in corso

Al cuor non si comanda. Difficile mettere da parte i sentimenti e il tecnico ci starebbe pensando. Serve il suo aiuto per tirare fuori dai guai la squadra, servirebbe uno come lui per evitare quello che sarebbe un dramma sportivo.

Il grande ex potrebbe rivestire un ruolo nuovo, abbandonare la panchina e sedersi dietro la scrivania: sta soppesando tutti i vari aspetti di un ritorno che avrebbe del clamoroso. Non c’è ancora l’ufficialità, ma le scelte della società vanno tutte in questa direzione: Roberto Mancini di nuovo alla Sampdoria. La squadra blucerchiata è in crisi, sconfitta nel derby dallo Spezia e sempre più giù in classifica. La Serie C non è poi così lontana: terzultimi in classifica, significherebbe retrocessione diretta, senza neanche giocarsi i playout. La salvezza diretta, invece, è lontana tre punti e quando mancano sei giornate alla fine del campionato la paura aumenta a livelli esponenziali.

Così dopo il ko a La Spezia è scoppiata la contestazione dei tifosi: il pullman della squadra è rimasto per ore bloccato nel parcheggio dello stadio, mentre la società – visto il clima di contestazione con scritte contro società, allenatore e squadra presenti a Bogliasco – ha optato per mandare la squadra direttamente in ritiro, anche se oggi si tornerà nel centro sportivo per preparare la sfida al Cittadella. Una partita che non vedrà Semplici in panchina, esonerato per fare spazio ad Alberico Evani.

Sampdoria, Mancini manda Evani: può entrare in società

Un ritorno anche in questo caso, con il nome di Evani che sarebbe stato suggerito dallo stesso Mancini.

Sampdoria, Mancini manda Evani: può entrare in società (Screen Youtube O1Distribution) – Sportface.itMa Evani non è l’unico ritorno in blucerchiato. Con lui, infatti, anche Attilio Lombardo, storico vice di Mancini, come lui eroe dello scudetto della formazione ligure. Nello staff del nuovo allenatore ci saranno Angelo Gregucci e Paolo Bertelli, mentre un altro ex come Giovanni Invernizzi potrebbe entrare nell’area tecnica, sfruttando la sua esperienza nelle giovanili.

Poi c’è Mancini per il quale si è parlato anche di un ruolo di direttore tecnico. Considerata la sua smentita, è più probabile che il Mancio rivesta un ruolo di consulente esterno, di ‘suggeritore’ del presidente Manfredi. Tutto sarà più chiaro quest’oggi quando il nuovo staff dirigerà il primo allenamento e dovrebbe essere presente lo stesso Mancini.