Sport in tv, martedì 5 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, martedì 5 settembre, sarà ricca di eventi sportivi. Appuntamento con la storia per l’Italia ai Mondiali di basket. Fontecchio e compagni saranno impegnati alle 14:40 contro i praticamente imbattibili Usa di Paolo Banchero. Chi vincerà affronterà in semifinale la vincente dell’altro quarto tra Lituania e Serbia. Prosegue lo Us Open con la parte bassa di tabellone che vede Djokovic contro Fritz non prima delle 18 e il derby americano tra Paul e Shelton. I vincenti si sfideranno in semifinale. Si gioca anche la penultima giornata dei gironi degli Europei di volley maschili con la Germania, principale avversaria dell’Italia nel girone, che affronta la Serbia alle 21.