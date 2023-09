Maehle contro Gasperini, Demiral rincara la dose: “Presto tutti i fatti, aspettate l’intervista”

“Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista”. Con queste parole, criptiche ma non troppo, Merih Demiral ha promesso nuove rivelazioni sul rapporto tra Gian Piero Gasperini e lo spogliatoio dell’Atalanta, in seguito alle dichiarazioni di Joakim Maehle che ha sparato a zero sul suo ex tecnico, spiegando come l’approccio dell’allenatore sia quasi dittatoriale e poco empatico. E il difensore turco, di recente volato in Arabia Saudita lasciando la Dea, sembra voler rincarare la dose.

Imparerai presto tutti i fatti. Aspetta l’intervista. https://t.co/1tjQzhmt3K — Merih Demiral (@Merihdemiral) September 5, 2023