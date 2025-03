Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 4 marzo 2025. La giornata è contrassegnata dal ritorno del grande calcio europeo, dato che riparte la Champions con gli ottavi di finale e un super derby di Madrid tra Real e Atletico a farla da padrona, in attesa dell’Inter, unica italiana rimasta in corsa. Prima, però, nel pomeriggio, gli sport invernali con i mondiali di Trondheim che vedranno in scena le 10km maschile e femminile di sci di fondo. In serata, poi, tanto volley con il derby italiano tra Chieri e Roma in Challenge Cup femminile e la Champions, sempre femminile, con Milano che affronterà l’Eczacibasi. Spazio anche al basket maschile con Tortona-Patrasso di Champions League.