Vittoria numero 50 in stagione per Oklahoma, che piega Houston in casa 137-128. Shai Gilgeous-Alexander dice 51. La guardia canadese chiude con il 60% dal campo (18/30) e il 56% dall’arco (5/9). Jalen Williams contribuisce con 24 punti e 4 rimbalzi. In doppia doppia Chet Holmgren (11 punti+11 rimbalzi). Rockets lottatori, nonostante le assenze di Alperen Sengun, Amen Thompson, Dillon Brooks e Fred VanVleet. Bene Cam Whitmore (27 punti+11 rimbalzi) e il rookie Reed Sheppard (25 punti+5 assist). Ottavo successo nelle ultime dieci per Golden State, che passa a Charlotte 119-101. Buddy Hield decisivo con 22 punti in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Steph Curry (21 punti+10 assist), Brandon Podziemski (19 punti+11 rimbalzi) e Draymond Green (16 punti+12 rimbalzi). 13 punti per Jimmy Butler in 31 minuti in campo. LaMelo Ball c’è (25+9+7), ma gli Hornets perdono la settima in fila. 35 punti e 9 rimbalzi per Miles Bridges. Memphis cade in casa allo scadere contro Atlanta. 132-130 per gli Hawks grazie al buzzer beater di Caris LeVert (25 punti+5 assist). Top scorer Zaccharie Risacher con 27 punti. In doppia doppia Onyeka Okongwu (16 punti+12 rimbalzi) e Trae Young (12 punti+15 assist). Solido Dyson Daniels con 14 punti e 7 assist. Non basta ai Grizzlies la tripla doppia da 35 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Desmond Bane. Assente Ja Morant. Dallas sprofonda sul suo parquet contro Sacramento. Nonostante l’assenza di Domantas Sabonis, i Kings dominano 122-98 all’American Airlines Center. Zach LaVine e DeMar DeRozan combinano 42 punti (22+20). Keegan Murray ne aggiunge 18 e Jonas Valanciunas 14 con 9 rimbalzi. Brutte notizie per i Mavericks, che nel primo quarto perdono Kyrie Irving per un infortunio al ginocchio sinistro. 7 punti per l’ex Cavs e Celtics che ha tirato i due liberi del fallo subito per poi uscire dal campo vistosamente zoppicante.

Nelle altre partite

Detroit domina a Utah 134-106 per i Pistons che si affidano al solito Cade Cunningham, che sfiora la doppia doppia con 29 punti e 9 assist. Bene anche Ausar Thompson (17+6+5), Jalen Duren (16 punti+12 rimbalzi) e Malick Beasley (15 punti). Sponda Jazz, bene Kyle Filipowski con25 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina. Miami batte Washington in casa 106-90. Bam Adebayo Mvp con 19 punti, 15 rimbalzi e 5 assist. Duncan Robinson e Pelle Larsson aggiungono 17 e 16 punti dalla second unit. 16 punti e 6 rimbalzi per Tyler Herro. Philadelphia perde ancora. 76ers ko in casa 119-102 con Portland. Andre Drummond fa alla grande le veci di Joel Embiid con 25 punti e 18 rimbalzi. Quentin Grimes ci prova con 14 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Trail Blazers trascinati dai 34 di Anfernee Simons. Doppie doppie per Shaedon Sharpe (20 punti+11 rimbalzi) e Donovan Clingan (13 punti+13 rimbalzi).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 50-10 Boston Celtics 43-18 New York Knicks 40-20 Milwaukee Bucks 34-25 Indiana Pacers 34-25 Detroit Pistons 35-27 Miami Heat 29-31 Orlando Magic 29-33 Atlanta Hawks 28-33 Chicago Bulls 24-37 Philadelphia 76ers 21-39 Brooklyn Nets 21-39 Toronto Raptors 19-42 Charlotte Hornets 14-46 Washington Wizards 11-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 50-11 Los Angeles Lakers 38-21 Denver Nuggets 39-22 Memphis Grizzlies 38-23 Houston Rockets 37-24 Golden State Warriors 33-28 Los Angeles Clippers 32-28 Sacramento Kings 32-28 Minnesota Timberwolves 33-29 Dallas Mavericks 32-30 Phoenix Suns 28-33 Portland Trail Blazers 27-35 San Antonio Spurs 25-34 New Orleans Pelicans 17-44 Utah Jazz 15-46

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Golden State Warriors 101-119

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 102-119

Miami Heat – Washington Wizards 106-90

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 130-132

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 137-128

Dallas Mavericks – Sacramento Kings 98-122

Utah Jazz – Detroit Pistons 106-134