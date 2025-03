Nuovo ribaltone in casa Milan dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, la terza consecutiva in campionato

L’avventura di Conceicao al Milan è già finita. Domenica con la Lazio è arrivata la terza sconfitta consecutiva, ma già giovedì sera, perdendo il recupero a Bologna, la sua squadra aveva detto addio alle possibilità di qualificazione alla prossima Champions.

La stagione rossonera è un totale disastro, con il doppio derby di Coppa Italia come unico e ultimo appiglio per cercare di non sbracare del tutto da qui a giugno. Il destino del tecnico portoghese, che in Serie A ha una media di 1,40 punti in 10 partite, è comunque segnato col pennarello rosso.

Conceicao-Milan, è finita: ipotesi traghettatore fino a giugno

Conceicao è fuori dal Milan, un esonerato che allena, seppur ancora per poco sulla panchina milanista. Ha sì un altro anno di contratto, ma il club di Red Bird vanta un’opzione che gli consente di risolverlo in anticipo al termine dell’annata.

Non è escluso che il licenziamento possa avvenire a breve, o meglio dire alla prossima sconfitta, con la società che affiderebbe Leao e compagni a un traghettatore.

Si fa il nome di Tassotti, tornato di recente ma come assistente tecnico nella seconda squadra, Milan Futuro che sta andando pure peggio della prima.

“Devi dare le dimissioni”

Aspettando le decisioni di Furlani e soci, contestatissimi dalla Curva, Conceicao è già stato mandato via dalla totalità dei milanisti, che gli imputano scelte di formazione completamente errate, nonché l’utilizzo sempre e comunque del suo ‘fedelissimo’ Joao Felix, col quale condivide l’agente, Jorge Mendes.

Su X tantissimi tifosi del Milan chiedono, in poche parole, le sue dimissioni:

Se perde avendo ammesso dopo mezzora di gioco di aver sbagliato la formazione iniziale (neanche tanto negli uomini secondo me, ma nel posizionarli in campo lasciando un ragazzino solo contro Tavares e Zaccagni*) le dimissioni sono il minimo.#Conceicao #MilanLazio. — Mike R. (@MikeR_31) March 2, 2025

#Conceicao DEVI DARE LE DIMISSIONI SE HAI DIGNITÀ! DOPO LE DICHIARAZIONI DI SCORSA SETTIMANA, NON PUOI FARE STE DICHIARAZIONI! DA QUÌ A FINE STAGIONE FAREMO SOLO FIGURE DI MERDA E BASTA! MEGLIO RITIRARE LA SQUADRA DAL CAMPIONATO! @Ibra_official @acmilan #MilanLazio — Alberto (@Alberto03665695) March 2, 2025

Se conceicao si presentasse in conferenza dando le dimissioni avrebbe il mio rispetto.

Ci ha provato, ha portato un titolo, è arrivato in una cosa piu’ grande di lui, ora non ha più nulla da dare. — Vento dell’Est (@zar_est) March 2, 2025

In questo momento mi accontenterei anche di Conceicao con dimissioni volontarie e insulti in conferenza a Furlani e società — Mario (@russ_mario1) March 2, 2025

Conceicao non si dimette: “La cosa più importante è il Milan”

Nel concreto le dimissioni non vengono prese in considerazione dal diretto interessato: “Quello che mi tocca di più sono i giocatori, vedere la loro faccia, la delusione, con una frustrazione grande – la sua risposta in conferenza al termine della gara con la Lazio – Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio.

Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Se i giocatori farebbero lo stesso per me? Sicuramente. Se non sentissi questi, lo direi. Siamo in una fase negativa ma dobbiamo continuare a lavorare forte”.

“La cosa più importante è il Milan – ha sottolineato in conclusione – non se io resto o no. Mi dispiace per i tifosi, perché io sono abituato a vincere. Questa cosa mi fa male”.