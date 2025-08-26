Sport in tv martedì 26 agosto, il programma si divide tra tennis e volley per gli italiani, con gli US Open ed i Mondiali di pallavolo protagonisti

Se l’attenzione degli italiani è ancora rivolta al campionato di calcio che ha preso il via nel week end appena terminato, è già tempo di voltare pagina e proiettarsi ad una settimana che sarà ricchissima. Le vacanze sono terminate per tutti (o quasi) ed anche gli eventi iniziano a moltiplicarsi, per la gioia degli sportivi pronti ad incollarsi davanti alla tv.

Per l’Italia è peraltro un martedì decisamente importante ad iniziare dagli US Open: nel primo turno del torneo singolare, infatti, in campo Arnaldi che sfiderà Cerundolo, Musetti (contro Mpetshi Perricard), Sonego avversario di Schoolkate e soprattutto Jannik Sinner che affronterà Kopriva.

Alle 12, però, in campo l’Italvolley femminile, con le azzurre di Velasco impegnate contro il Belgio ai Mondiali. E volley protagonista anche con i Mondiali U21 con un Italia-Argentina davvero interessante. Il programma giornaliero si chiuderà con i play off di Champions League.

Sport in tv martedì 26 agosto: in campo Sinner e le azzurre dell’Italvolley

09.00 Badminton, Mondiali Parigi: 1° turno singolare maschile e femminile e doppio misto, 2° turno doppio maschile e femminile (9° match dalle 09.10 Hamza-Zhang) – Olympic Channel

11.00 Volley femminile, Mondiali: Argentina-Slovenia – VBTV

11.00 Volley femminile, Mondiali: Francia-Grecia – VBTV

11.25 Ciclismo, Vuelta a España: 4a tappa, Susa – Voiron (206.7 km) – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Volley femminile, Mondiali: Svezia-Egitto – VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

12.45 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 3a tappa, Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158.6 km) – 15.00 discovery+

14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – VBTV, YouTube Volleyball World

14.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Cechia – VBTV

14.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Portorico – VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Thailandia-Paesi Bassi – VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Cuba-Slovacchia – VBTV

17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Arnaldi-F. Cerundolo, 1° match alle 17.00 Musetti-Mpetshi Perricard, 2° match dalle 17.30 Sinner-Kopriva, 3° match dalle 17.00 Sonego-Schoolkate) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX

18.30 Calcio, Supercoppa Primavera: Inter U20-Cagliari U20 – SportItalia

18.30 Calcio, amichevole: Italia U16-Inghilterra U16 – Vivo Azzurro TV

18.45 Calcio, Champions League: play-off, Kairat Almaty-Celtic – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Coppa di Germania: Eintracht Braunschweig-Stoccarda – OneFootball

21.00 Calcio, Champions League: play-off, Sturm Graz-Bodo/Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Champions League: play-off, Pafos-Stella Rossa – Sky Sport 255, Sky Go, NOW