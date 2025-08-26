Sport in tv martedì 26 agosto: Mondiali femminili di volley e US Open, il programma
Sport in tv martedì 26 agosto, il programma si divide tra tennis e volley per gli italiani, con gli US Open ed i Mondiali di pallavolo protagonisti
Se l’attenzione degli italiani è ancora rivolta al campionato di calcio che ha preso il via nel week end appena terminato, è già tempo di voltare pagina e proiettarsi ad una settimana che sarà ricchissima. Le vacanze sono terminate per tutti (o quasi) ed anche gli eventi iniziano a moltiplicarsi, per la gioia degli sportivi pronti ad incollarsi davanti alla tv.
Per l’Italia è peraltro un martedì decisamente importante ad iniziare dagli US Open: nel primo turno del torneo singolare, infatti, in campo Arnaldi che sfiderà Cerundolo, Musetti (contro Mpetshi Perricard), Sonego avversario di Schoolkate e soprattutto Jannik Sinner che affronterà Kopriva.
Alle 12, però, in campo l’Italvolley femminile, con le azzurre di Velasco impegnate contro il Belgio ai Mondiali. E volley protagonista anche con i Mondiali U21 con un Italia-Argentina davvero interessante. Il programma giornaliero si chiuderà con i play off di Champions League.
Sport in tv martedì 26 agosto: in campo Sinner e le azzurre dell’Italvolley
09.00 Badminton, Mondiali Parigi: 1° turno singolare maschile e femminile e doppio misto, 2° turno doppio maschile e femminile (9° match dalle 09.10 Hamza-Zhang) – Olympic Channel
11.00 Volley femminile, Mondiali: Argentina-Slovenia – VBTV
11.00 Volley femminile, Mondiali: Francia-Grecia – VBTV
11.25 Ciclismo, Vuelta a España: 4a tappa, Susa – Voiron (206.7 km) – 14.00 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.00 Volley femminile, Mondiali: Svezia-Egitto – VBTV
12.00 Volley femminile, Mondiali: Italia-Belgio – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN
12.45 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 3a tappa, Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158.6 km) – 15.00 discovery+
14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Argentina – VBTV, YouTube Volleyball World
14.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Cechia – VBTV
14.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Portorico – VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Thailandia-Paesi Bassi – VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Cuba-Slovacchia – VBTV
17.00 Tennis, US Open: 1° turno singolare maschile e femminile (1° match alle 17.00 Arnaldi-F. Cerundolo, 1° match alle 17.00 Musetti-Mpetshi Perricard, 2° match dalle 17.30 Sinner-Kopriva, 3° match dalle 17.00 Sonego-Schoolkate) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX
18.30 Calcio, Supercoppa Primavera: Inter U20-Cagliari U20 – SportItalia
18.30 Calcio, amichevole: Italia U16-Inghilterra U16 – Vivo Azzurro TV
18.45 Calcio, Champions League: play-off, Kairat Almaty-Celtic – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Coppa di Germania: Eintracht Braunschweig-Stoccarda – OneFootball
21.00 Calcio, Champions League: play-off, Sturm Graz-Bodo/Glimt – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: play-off, Pafos-Stella Rossa – Sky Sport 255, Sky Go, NOW