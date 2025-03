Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 27 marzo 2025. Entrano nel vivo i due tornei di Miami, il Masters 1000 e il Wta 1000, giunti ormai alle battute finali. A proposito di finali, a Sun Valley spazio allo sci alpino con i due slalom speciali, prima quello femminile e poi quello maschile. In precedenza, a Engadin proseguono i mondiali freestye con la prova degli aerials a squadre. In serata, spazio anche al grande basket europeo, con il via al secondo turno settimanale: in campo anche l’Olimpia Milano, che sfiderà il Barcellona per provare a rilanciarsi in ottica play-in.