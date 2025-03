Il nome di Antonio Conte torna prepotentemente a circolare nei corridoi dell’Allianz Stadium, proprio mentre la Juventus è impegnata nell’ennesimo processo di ristrutturazione tecnica e dirigenziale.

Il richiamo del passato, di quello stile vincente che proprio il tecnico salentino aveva impresso nel DNA bianconero, sembra oggi più forte che mai. Conte, attualmente legato al Napoli da un contratto triennale, vive una situazione complicata in Campania: le tensioni con De Laurentiis, nate dalle mancate operazioni sul mercato di gennaio e da una divergenza di vedute sulla gestione del progetto tecnico (nel mirino anche il mercato estivo), potrebbero condurre a un divorzio anticipato. Alla Cortinassa, l’arrivo di Igor Tudor rappresenta una soluzione temporanea, utile a traghettare la squadra fino a fine stagione e, possibilmente, alla qualificazione in Champions League.

Il sogno però resta Conte, che potrebbe tornare a Torino con un piano tecnico solido e la garanzia di un maggiore peso decisionale sul mercato, a patto che con i partenopei ci sia una rottura. Tuttavia non è solo la panchina a essere al centro della riflessione, perché anche la posizione di Cristiano Giuntoli, ex Napoli e attuale responsabile dell’area sportiva, è stata messa in discussione più volte. Le scelte contestate, sia in entrata che in uscita, unite al flop del progetto Motta, aprono scenari di cambiamento anche a livello dirigenziale. La suggestione, neanche troppo velata, è quella di riportare a casa un altro ex, sempre dalla piazza partenopea. In tutto questo, Conte osserva e riflette: a Napoli sembra già tramontare il sole sul suo progetto, a Torino potrebbero presto riaccendersi le luci.

La Cortinassa chiama Manna, addio al Napoli

Il filo che unisce Napoli e Torino continua ad aggrovigliarsi, e ora si arricchisce di un nuovo capitolo: secondo quanto riportato da oggisportnotizie.it, la Juventus avrebbe contattato Giovanni Manna, attuale direttore sportivo degli azzurri, per sondare un suo possibile ritorno in bianconero. Un anno fa fu proprio Cristiano Giuntoli a lasciare il Napoli per approdare a Torino e ora la situazione potrebbe invertirsi: la Juve pensa di sostituirlo e guarda proprio alla figura che l’aveva affiancato nel suo ultimo periodo partenopeo.

Manna, stimato per la sua competenza e già protagonista di un percorso dirigenziale alla Juventus, ha lasciato un buon ricordo tra i vertici societari e ora è al centro di una riflessione profonda, anzi qualcosa di più. La chiamata della Vecchia Signora, infatti, apre scenari interessanti, con il dirigente che avrebbe preso tempo per valutare, diviso tra il prestigio del nuovo incarico a Napoli offertogli da De Laurentiis e la suggestione di un ritorno a casa. Dopo l’arrivo di Tudor in panchina, e le incertezze sul futuro di Giuntoli, la Juventus guarda al futuro anche fuori dal campo. Manna rappresenta una figura giovane, competente e già rodata nell’ambiente bianconero: un potenziale tassello per ricostruire una società in cerca di nuovi punti fermi.