Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile 2025. Si chiude l’appuntamento con i campionati assoluti di nuoto a Riccione, che vivono oggi l’ultima giornata. Prosegue, poi, il tennis con gli Atp di Barcellona e Monaco e i Wta di Stoccarda e Rouen. In serata, spazio al volley con gara-3 delle semifinali playoff di Superlega tra Trento e Piacenza, oltre al grande calcio europeo con Conference League e Europa League. Rispettivamente, Fiorentina e Lazio vanno a caccia di un posto in semifinale.