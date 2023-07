Sport in tv domenica 23 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Nella giornata di domani, domenica 22 luglio, ci saranno diversi eventi sportivi da seguire. Finisce il Tour de France dopo tre settimane di lotta con la passerella finale di Parigi che vedrà, a meno di clamorosi sconvolgimenti, Vingegaard trionfare. Si giocheranno le finali dei tre tornei 250 in corso questa settimana con gli ultimi match a Bastad, Gstaad e Newport. Iniziano le batterie del nuoto in vasca a Fukuoka e si giocano gli ottavi di finale della pallanuoto da cui uscirà l’avversario dell’Italia, già ai quarti, che sarà una tra la favorita Serbia e il Giappone. La Francia farà il suo esordio al Mondiale di calcio femminile in Nuova Zelanda contro la Giamaica alle 12 ore italiane e tre ore dopo, alle 15, si parte con il Gran Premio di Ungheria dove la Red Bull potrebbe fare la storia ottenendo la dodicesima vittoria consecutiva, superando la McLaren del 1988.