Fiorentina ok in amichevole, 3-0 al Catanzaro: in gol Ikone e Mandragora, esordio Arthur

3-0 per la Fiorentina in amichevole al Viola Park. Nel nuovo centro sportivo, i viola riescono ad avere la meglio del Catanzaro, che fatica a farsi vedere in avanti e che dopo un buon primo tempo fatica nella ripresa a tenere lontani i viola dalla propria area. Per i toscani di Italiano, apparso poco contento nel primo tempo e più felice nella ripresa, in gol Ikone e Mandragora a inizio secondo tempo, mentre poco dopo l’ora di gioco ha fatto il suo esordio con la nuova maglia Arthur, nel finale segna Kokorin.

Dopo un buon inizio della viola, la prima grande occasione è del Catanzaro con Vandeputte che dribbla e va sul fondo, palla che sfila in mezzo ma nessuno impatta. I toscani ci provano con Kouame, che calcia a giro e trova la parata attenta di Fulignati, i ritmi poi scendono complice anche il cooling break e Italiano non appare particolarmente soddisfatto. Poco prima dell’intervallo Cabral tenta il gran tiro ma non trova precisione, nella ripresa al 53′ arriva il vantaggio della Fiorentina grazie alla bella imbucata di Duncan che pesca Ikone, controllo e tiro a sorprendere la difesa calabrese troppo allargata e disattenta. Cabral vuole il gol e non trova però nuovamente la porta con un tiro, due minuti dopo, e siamo all’ora di gioco, Mandragora viene servito leggermente defilato sulla sinistra e fa partire un diagonale perfetto per il 2-0. Momento importante al 64′, perché fa il suo esordio con la maglia viola Arthur, appena arrivato dalla Juventus, quindi dopo alcuni momenti sonnolenti arriva il tris di Kokorin in pieno recupero.