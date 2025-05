Una domenica ricca di eventi sportivi quella di ogi, domenica 18 maggio: dal Giro d’Italia alla Formula 1 fino alla Serie A con nove gare in contemporanea serale.

Una domenica ricchissima di eventi sportivi, da vivere intensamente dalla mattina fino a praticamente la sera. Il Giro d’Italia vivrà la nona tappa che sta entrando decisamente nel vivo, poi la finale del doppio degli Internazionali di Tennis con Errani e Paolini contro Kudermetova-Mertens, con le azzurre che dovranno difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

La Formula 1 alle 14 con il Gran Premio di Imola aprirà il pomeriggio che avrà il culmine alle 17: vedremo infatti l’arrivo della tappa del Giro ma anche la finale degli Internazionali d’Italia maschili con Sinner contro Alcaraz nell’eterna sfida tra i due. In serata, invece, il penultimo turno di Serie A con ben nove gare in contemporanea senza dimenticare la finale di Champions League di pallavolo maschile con Perugia impegnata contro Zawiercie. Ecco il programma completo.

MATTINA

10.00 Canoa slalom, Europei: qualificazioni kayak cross femminile (Stefanie Horn, Chiara Sabattini) – YouTube Canoe Europe

10.45 Canoa slalom, Europei: qualificazioni kayak cross maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi) – YouTube Canoe Europe

11.00 Superbike, GP Cechia: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

11.25 Atletica, Europei a squadre di marcia: 10 km femminile under 20 (Francesca Buselli, Serena Di Fabio, Elisa Marini) – YouTube di European Athletics

12.00 Tennis, WTA 1000 Roma: finale doppio femminile, Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

12.35 Atletica, Europei a squadre di marcia: 20 km femminile (Michelle Cantò, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele, Alexandrina Mihai) – YouTube di European Athletics

POMERIGGIO

13.00 Ciclismo, Giro d’Italia: nona tappa, Gubbio – Siena (181 km) – Rai Sport HD, poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Canoa slalom, Europei: fasi finali kayak cross femminile – YouTube Canoe Europe

13.40 Canoa slalom, Europei: fasi finali kayak cross maschile – YouTube Canoe Europe

14.00 Superbike, GP Cechia: gara2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 18.00 TV8 HD, tv8.it

Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: finale doppio maschile, Arevalo/Pavic-Doumbia/Reboul – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.55 Atletica, Europei a squadre di marcia: 10 km maschile under 20 (Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Nicolò Vidal) – YouTube di European Athletics

15.00 F1, GP Emilia-Romagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

16.00 Atletica, Europei a squadre di marcia: 20 km maschile (Michele Antonelli, Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Nicola Lomuscio) – YouTube di European Athletics

16.00 Rugby, Serie A élite maschile: ritorno semifinali, Rovigo-Petrarca – Rai Sport HD, Rai Play

Non prima delle 17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: finale singolare maschile, Sinner-Alcaraz – Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Venezia – DAZN, DMAX, discovery+

SERA

20.05 Volley, Champions League: finale, Perugia-Zawiercie – Sky Sport Arena, EuroVolley TV, Sky Go, NOW, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Napoli – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Lazio – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Milan – DAZN, DAZN 3

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Udinese – DAZN, DAZN 4

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Bologna – DAZN, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Como – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Monza-Empoli – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Torino – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Venezia – DAZN