Parma-Napoli sarà una gara fondamentale per la lotta scudetto, a due giornate dalla fine: Antonio Conte e Christian Chivu a caccia di punti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Parma-Napoli può rappresentare un crocevia fondamentale per l’intera stagione azzurra. Dopo il bonus del pareggio giocato (o sprecato) contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte non ha altra alternativa alla vittoria. Per farlo, il tecnico salentino si affiderà ai suoi uomini migliori, dovendo, però, fare i conti con i soliti infortuni. A partire da Buongiorno e Lobotka, assenti per la trasferta in terra emiliana. Davanti, con Lukaku, ci sarà Raspadori. Ancora panchina per Neres.

Christian Chivu, dal canto suo, punterà su un attacco a due, con Djuric ad affiancare Bonny, oggetto di mercato proprio del Napoli.

Parma-Napoli, le probabili formazioni

Parma (5-3-2): 31 Suzuki, 20 Hainaut, 15 Delprato, 46 Leoni, 4 Balogh, 14 Valeri, 16 Keita, 19 Sohm, 27 Hernani, 13 Bonny, 30 Djuric. All.: Chivu.

Napoli (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 37 Spinazzola; 8 McTominay, 6 Gilmour, 99 Anguissa, 21 Politano; 11 Lukaku, 81 Raspadori. All.: Conte.

Arbitro: Doveri di Roma

Dove vedere Parma-Napoli

Sarà possibile vedere Parma-Napoli, così come tutti i match della Serie A Enilive 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand. Le due squadre si affrontano per la 37a giornata del campionato stasera, domenica 18 maggio alle 20.45. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.