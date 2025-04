La giornata di oggi, domenica 13 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. La Formula 1 sempre protagonista nella tournée asiatica. In Bahrain, sul circuito di Sakhir, la Ferrari (partenza ore 17.00) cerca il primo podio stagionale dopo un avvio complicato di 2025. Si chiude la settimana nel Principato con la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. In Serie A è il giorno del derby di Roma. Lazio-Roma alle 20.45 si giocano un piazzamento in zona coppe europee. In campo anche Atalanta-Bologna (12.30), Fiorentina-Parma (15.00), Verona-Genoa (15.00) e Como-Torino (18.00). Il nuoto torna su palcoscenici importanti con l’inizio della cinque giorni degli Assoluti di Riccione. Proseguono i playoff Scudetto di Superlega. Piacenza ospita Trento (18.00) in gara-2 per pareggiare la serie. Per i piazzamenti dal quinto al decimo posto, in campo Padova-Grottazzolina (16.00) e Milano-Modena (18.00). 26^ giornata di regular season di Serie A di basket con Trapani-Treviso (12.00), Milano-Pistoia (13.00), Sassari-Tortona (17.30), Venezia-Trieste (18.15) e Cremona-Trento (20.00).