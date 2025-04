Si è conclusa la seconda giornata della tappa di Windsor, in Canada, della World Cup 2025 di tuffi. Partendo dai risultati degli italiani, Matteo Santoro ha chiuso in ottava posizione la gara del trampolino dai 3 metri. 396.20 il punteggio finale dell’azzurro, che ha disputato una gara lineare con un exploit importante nel terzo tuffo, in cui ha ottenuto il secondo punteggio della rotazione. A vincere la gara è stato il britannico Jordan Christopher Houlden, che conduce la gara dal terzo tuffo in avanti, riprendendosi la testa proprio all’ultimo tentativo con uno strepitoso 89.30 che gli consente di chiudere con un totale di 470.85. L’ultima rotazione gli ha permesso di battere il cinese Jiutuan Zheng, che sbaglia e ottiene appena 48.75 punti chiudendo terzo a 433.15. Ad approfittarne, quindi, è anche lo statunitense Carson Tyler, il quale si guadagna l’argento in 447.65.

Tuffi, a Windsor Pellacani/Pizzini si ritirano dopo il primo tuffo

Nella giornata di ieri, l’unica altra gara in cui c’era l’Italia tra i protagonisti è stato il trampolino da 3 metri sincronizzato al femminile. Qui, Chiara Pellacani e Elisa Pizzini si sono ritirate dopo aver eseguito il primo salto, chiuso con il sesto punteggio (43.20). Le due azzurre, quindi, non hanno concluso la gara che ha visto vincere le cinesi Yani Chang e Yiwen Chen con 312.54 punti: dominio assoluto, visto che le asiatiche hanno condotto la prova dal primo all’ultimo tuffo. Per il resto, grande bagarre per la seconda posizione, con tre coppie racchiuse in 1.89 punti. A spuntarla sono le padrone di casa Amelie-Laura Jasmin e Snoya Palkhivala, che si prendono l’argento in 276.30 davanti alle australiane Maddison Keeney e Alysha Koloi (275.40); a doversi accontentare del quarto posto sono le britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen (274.41).

Tripudio cinese anche nelle altre due gare di giornata, visto che arriva un doppio oro nelle due prove dalla piattaforma 10 metri, sincro al maschile e singolare al femminile. Nella prima vincono Zifeng Zhu e Zilong Cheng, che sbaragliano la concorrenza con 437.25 punti davanti agli statunitensi Joshua Hedberg e Carson Tyler (387.90) e ai canadesi Benjamin Tessier e Matt Cullen (381.15). Nella seconda si tratta addirittura di una doppietta: Yuxi Chen è costretta alla rimonta e si prende la prima posizione negli ultimi due tuffi chiudendo a 417.55; beffata Hongchan Quan, che sbaglia nettamente il quarto salto (dove ottiene il sesto punteggio della rotazione) e, nonostante abbia fatto segnare il miglior punteggio in tutti gli altri tuffi, deve accontentarsi dell’argento (407.55); lontanissimo il resto del gruppone, visto che il bronzo va alla britannica Andrea Spendolini Sirieix con il punteggio di 348.20.