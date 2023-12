Sport in tv 25 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Giornata di sport anche nel giorno di Natale. Domani, 25 dicembre, l‘Nba non si ferma e va in campo anche a orari ‘italiani’. Apre il Christmas Day New York-Milwaukee alle ore 18, rematch della sfida vinta dai Bucks nello scorso turno. Si prosegue con il big match tra le ultime due vincitrici dell’anello Denver e Golden State. La palla a due è fissata per le 20:30 alla Ball Arena di Denver. A chiudere la sfida tra le due franchigie più vincenti dell’Nba, Los Angeles Lakers-Boston Celtics alle 23.