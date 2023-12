Denver Nuggets-Golden State Warriors oggi in tv: canale, orario e diretta streaming NBA Christmas Day 2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, secondo incontro del Christmas Day NBA 2023. I campioni in carica, guidati da Nikola Jokic, scendono in campo nel giorno di Natale davanti al proprio pubblico contro Curry e Thompson. Una Golden State che deve ancora fare a meno dello squalificato Draymond Green, ma le cui quotazioni sembrano in risalita nelle ultime settimane dopo un inizio molto complicato di stagione. La palla a due è prevista oggi, lunedì 25 dicembre, alle ore 20:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e NBA League Pass.