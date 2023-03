Spezia-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Spezia-Verona, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco scontro salvezza delicatissimo tra la quartultima e la terzultima, con possibilità di sorpasso per gli ospiti o di allungo per i padroni di casa. Chi riuscirà ad avere la meglio in una delle partite chiave della stagione? Si parte alle ore 12.30 di domenica 5 marzo.

Spezia-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti.

DIFFIDATI SPEZIA