Atp Challenger Pune 2023, niente titolo per Nardi: Purcell vince in due set

Non riesce a Luca Nardi a conquistare il quarto trofeo challenger della sua giovane carriera, perdendo in finale a Pune contro l’australiano Max Purcell. Un match in cui l’azzurro classe ’03 partiva sfavorito e difatti l’avversario ha avuto vita abbastanza comoda, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-3. Purcell è alla sua quindicesima vittoria consecutiva e lunedì entrerà per la prima volta nella top-100, mentre per Nardi si chiude una settimana che gli consegna certamente punti e fiducia. Con questo risultato si avvicinerà al suo best ranking di n°126 del mondo.