Spezia-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Palermo, match dello stadio Alberto Picco valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine bianconere è ancora in lotta per conquistare la salvezza, quindi ha un solo risultato a disposizione in questo turno per incrementare il margine nei confronti delle dirette avversarie. La formazione rosanero, dal suo canto, vuole ritrovare la vittoria per consolidare l’attuale piazzamento playoff e arrivare al meglio nella fase di post-season. I padroni di casa arrivano da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, mentre gli ospiti hanno collezionato due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 maggio alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

