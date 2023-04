Spezia-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Spezia-Monza, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo stadio Picco per questa che è una partita di capitale importanza per la corsa salvezza, visto che i liguri si giocano una grande fetta e devono vincere contro una squadra senza obiettivi sì, ma sempre difficile da affrontare. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 28 aprile.

Spezia-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Valon Behrami e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi.