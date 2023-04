Serie B, penalizzazione Reggina: istanza al Collegio di Garanzia per definizione cronoprogramma dei procedimenti

La Reggina chiede al Collegio di Garanzia di fare luce e di darsi un tempo massimo per decidere su quello che sarà il destino della squadra di Felice Saladini penalizzata per il mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di marzo. Il club con un comunicato ufficiale ha chiesto al Collegio di Garanzia la chiarezza massima, soprattutto relativamente ai tempi del Giusto Processo.

Questo il comunicato del club: “La Reggina comunica di avere presentato in data odierna un’istanza al Collegio di Garanzia dello Sport – in qualità di Garante dell’effettivo funzionamento della Giustizia Sportiva – per la definizione di un cronoprogramma dei procedimenti disciplinari relativi alla stessa Società. Questo per fare in modo che gli stessi procedimenti possano essere definiti prima della fine del Campionato di Serie B, in applicazione dei principi del giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati sportivi“.