Spal-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Sestri Levante, match del Paolo Mazza valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancazzurra sta deludendo le aspettative ed ha bisogno di portare a casa una vittoria convincente davanti ai propri tifosi in modo tale da rialzare la testa. La formazione ospite, invece, si trova all’ultimo posto in classifica insieme al Rimini e spera di cogliere dei preziosi punti in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

