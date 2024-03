Sorteggio quarti e semifinali Conference League 2023/2024: data, orario, tv e streaming

Dopo Roma e West Ham, la Conference League è pronta a scoprire la terza vincitrice della competizione. Il rush finale inizierà alle 14:00 di venerdì 15 marzo quando, presso la sede Uefa di Nyon, avrà luogo il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della terza competizione europea. L’evento sarà trasmesso su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW, Sky Go e il sito della Uefa. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi proporrà una diretta testuale con i focus e le parole dei dirigenti delle squadre più importanti.

Il sorteggio, come ricorda il regolamento, è aperto e senza teste di serie. Di conseguenza, i club possono affrontare squadre della stessa federazione o già affrontate nella fase a gironi. Il procedimento è lo stesso di Champions ed Europa League: la prima squadra estratta gioca la gara di andata in casa contro la seconda estratta e così via per le altre. La stessa procedura riguarderà anche il sorteggio della semifinale con le quattro palline recanti le diciture “Vincitrice quarto di finale X”. La prima e la seconda estratta determinano la prima semifinale, con la prima estratta a rappresentare la squadra in casa all’andata. Un terzo sorteggio riguarderà la finale e la squadra “di casa” nell’ultimo atto di Atene.