Sorteggio quarti e semifinali Champions League 2023/2024: data, orario, tv e streaming

La Champions League 2023/2024 entra nel rush finale. Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della competizione UEFA si svolgerà venerdì 15 marzo 2024 alle 12:00 e sarà trasmesso su Sky Sport, Prime Video e probabilmente sui canali Mediaset (sicuramente su Mediaset Infinity in streaming). L’evento sarà trasmesso anche sul sito UEFA. Sportface.it in ogni caso vi terrà aggiornati con una diretta testuale a partire dalle 12:00. Il sorteggio è aperto e non ha teste di serie. Inoltre, i club possono affrontarne altri della stessa federazione o già affrontati nella fase a gironi. Per quanto riguarda l’ordine dei match, come si legge nel regolamento, la prima squadra estratta giocherà la prima partita in casa contro la seconda estratta. A seguire sarà sorteggiato anche il penultimo turno. Per l’urna delle semifinali, ci saranno quattro palline contenenti la dicitura da “Vincente quarto di finale 1” a “Vincente quarto di finale 4”. La prima e la seconda pallina estratta determinano l’accoppiamento della prima semifinale, con la prima estratta che gioca l’andata tra le mura amiche. Ci sarà anche un sorteggio per la finale per determinare quale sarà la squadra “di casa” pro forma nell’ultimo atto. Per arrivarci però è ancora lunga.