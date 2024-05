Sonego-Nava oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Lorenzo Sonego sfiderà Emilio Nava nel secondo turno dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso sulla terra rossa. Ci crede, il tennista piemontese. ‘Sonny’ vuole scalare la classifica e rimettersi in carreggiata per ottenere un posto ai prossimi Giochi Olimpici quando ormai mancano poche settimane alla chiusura della classifica valevole per qualificarsi. In Sardegna ci sono molti punti in palio e arrivare fino in fondo rappresenterebbe uno step fondamentale. All’esordio ha battuto in rimonta il giovane talento americano Michelsen e ora se ne troverà di fronte un altro, ovvero Emilio Nava. Molti lo ricorderanno in una finale degli Australian Open juniores persa contro Musetti. Lo statunitense non è fin qui arrivato agli stessi livelli raggiunti da ‘Muso’, ma non è troppo lontano da un ingresso nei top-100.

