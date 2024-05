Sabalenka-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Elena Rybakina nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Un matchup che è diventato un must negli ultimi due anni, tra due delle giocatrici migliori al mondo e sempre in grado di offrire un grande spettacolo quando si affrontano. La bielorussa dopo qualche settimane difficile sembra essere sulla strada giusta e le prestazione offerte fin qui nella capitale spagnola lo dimostrano. Inoltre, vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La giocatrice di passaporto kazako è in striscia aperta, avendo già vinto il titolo a Stoccarda e in generale è in un gran momento, considerata anche la finale raggiunta a Miami. Le due si sono incontrate già 10 volte, con Sabalenka che conduce 6 a 4. Quest’anno le due hanno giocato sul veloce di Brisbane, con vittoria in due set di Rybakina.

Sabalenka e Rybakina scenderanno in campo oggi, giovedì 2 maggio, come 2°match dalle 20:00.