Sonego-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Daniil Medvedev nel secondo turno dell’ATP 500 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Il torinese è reduce dalla vittoria in tre set ai danni della wild card indiana Sumit Nagal. Il russo, invece, non ha avuto particolari problemi ad estromettere il kazako Alexander Shevchenko. Secondo le quote dei bookmakers a partire nettamente con i favori del pronostico sarà il numero quattro del ranking mondiale, che si trova anche in vantaggio per 2-0 nel bilancio dei precedenti. Servirà un’impresa a Sonego per staccare il pass per i quarti di finale. Qui, eventualmente, incrocerebbe la racchetta con uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava forza del tabellone, oppure il diciottenne ceco Jakub Mensik.

Sonego e Medvedev scenderanno in campo oggi (mercoledì 28 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, inoltre, sarà possibile accedere anche ai campi da gioco secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Sonego e Medvedev, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.