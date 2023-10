Sonego-Jarry in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Lorenzo Sonego affronterà Nicolas Jarry al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Finalmente un bel successo contropronostico per il tennista piemontese, che nella giornata di domenica ha avuto la meglio nel secondo round su un Frances Tiafoe che in teoria starebbe ancora rincorrendo un posto alle Finals di Torino. Invece al terzo turno ci va Sonny che è pronto a un’altra sfida impegnativa contro Jarry. L’ultimo scontro diretto è recente, fresco nella memoria di entrambi. Si tratta del match che in Coppa Davis a Bologna ci ha permesso di svoltare e conquistare le Finals di Malaga. Annullando match point, Lorenzo riuscì ad avere la meglio sul cileno.

