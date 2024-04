Sonego-Fonseca oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bucarest 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Joao Fonseca nel primo turno dell’ATP 250 di Bucarest 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città rumena. Un sorteggio non dei migliori per il torinese, che nonostante la testa di serie dovrà vedersela contro uno dei migliori talenti in circolazione. L’astro nascente brasiliano, che aveva incantato durante la stagione sudamericana sul rosso, nelle ultime settimane ha fornito buone indicazioni anche nei challenger europei e pare già pronto a un ulteriore salto di qualità. Per Lorenzo, dopo Monte-Carlo, c’è però bisogno di dare continuità, soprattutto se vuole raggiungere un posto alle Olimpiadi. Tra i due non ci sono precedenti.

Sonego e Fonseca scenderanno in campo oggi, martedì 16 aprile, a partire dalle ore 10:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.