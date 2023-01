Snooker, Trump – Williams in tv e streaming: l’orario della finale Masters 2023

Tutto pronto per la finale del Masters 2023 di snooker tra Judd Trump e Mark Williams. Quarto del ranking contro il settimo in una sfida in 19 frames tutta da non perdere e da seguire. Si parte alle 14:00 per una maratona che può regalare mille emozioni. La partita potrà essere seguita su Eurosport (disponibile anche su Dazn) e in streaming su Eurosport Player. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo. Judd Trump ha trionfato nel 2019, mentre Williams non vince il torneo dal 2003.