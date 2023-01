Snooker, Masters 2023: programma, tabellone, orario, tv e streaming

Entra nel vivo il Masters 2023 di snooker, primo appuntamento della Tripla Corona. Neil Robertson, campione in carica, è stato eliminato al primo turno e non difenderà il titolo. Dall’8 al 15 gennaio 2023, all’Alexandra Palace di Londra, i 16 migliori del ranking daranno battaglia per la vittoria finale di uno dei tornei più ricchi in circolazione. Le partite saranno trasmesse su Eurosport, che detiene i diritti della manifestazione. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Eurosport Player.

Tabellone e calendario

ROUND 1

Domenica 8 gennaio

13:00 – Neil Robertson 4-6 Shaun Murphy

19:00 – Mark Selby 2-6 Hossein Vafaei

Lunedì 9 gennaio

14:00 – Ronnie O’Sullivan Luca Brecel

20:00 – John Higgins v Jack Lisowski

Martedì 10 gennaio

14:00 – Mark Allen [6] v Barry Hawkins [11]

20:00 – Mark Williams [8] v David Gilbert [16]

Mercoledì 11 gennaio

14:00 – Judd Trump v Ryan Day [15]

20:00 – Kyren Wilson v Stuart Bingham [13]

QUARTI DI FINALE

Giovedì 12 gennaio

14:00 – Mark J Williams / David Gilbert v Ronnie O’Sullivan / Luca Brecel

20:00 – Hossein Vafaei v John Higgins / Jack Lisowski

Venerdì 13 gennaio

14:00 – Mark Allen / Barry Hawkins v Judd Trump/ Ryan Day

20:00 – Shaun Murphy v Kyren Wilson / Stuart Bingham

SEMIFINALI

Sabato 14 gennaio

DA DEFINIRE

FINALE

Domenica 15 gennaio

DA DEFINIRE