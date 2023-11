Slavia Praga-Roma in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di giovedì 9 novembre la Roma farà visita allo Slavia Praga in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. All’Eden Arena i giallorossi cercano tre punti per blindare il primo posto del girone in solitaria, già raggiunto all’Olimpico grazie alla convincente vittoria sulla squadra di Praga. Adesso per gli uomini di Josè Mourinho c’è un nuovo ostacolo europeo prima del derby contro la Lazio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.