Napoli-Union Berlin in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Il Napoli è pronto ad ospitare l’Union Berlin nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:45 di mercoledì 8 novembre nella cornice del ‘Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e su Infinity+, oltre che su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti nel corso della partita: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. La squadra partenopea ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol e proverà a confermarsi contro Bonucci (in panchina all’andata) e compagni. Rudi Garcia vuole blindare il secondo posto del girone C.